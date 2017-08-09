В Ростове директора «ДонУгольТрейд» подозревают в мошенничестве на 18 млн рублей

По версии следствия, директору «ДонУгольТрейд» стало известно, что в отношении директора «Шахтер-Антрацит» планируется возбудить уголовные дела. 22 мая 2017 года директор «ДонУгольТрейд» предложил последнему дать ему 18,5 млн рублей, чтобы тот передал деньги должностным лицам Южного таможенного управления ФТС России за прекращение уголовных дел. Директор «Шахтер-Антрацит» согласился с такими условиями.

15 июня этого года подозреваемый, находясь в кафе в селе Чалтырь Ростовской области, получил от директора «Шахтер-Антрацит», действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 18 млн рублей, из которых только 100 тысяч были настоящими. В момент передачи денег подозреваемый был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.