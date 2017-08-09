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15:06 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовские таможенники обнаружили в багаже нарушителя 7 килограммов насвая

В аэропорту донской столицы задержали нарушителя с крупной партией насвая.

Семь килограммов запрещенного табака вез пассажир рейса «Ташкент — Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе Юного таможенного управления.

В России распространение насвая запрещено. При этом, по закону, ввоз этого вещества разрешен, но в строго определенных размерах — так можно провозить не более 250 граммов.

Добавим, всего с начала 2017 года в аэрогавани Ростова выявили 164 факта незаконного ввоза партий, которые превышали допустимое ограничение. На злоумышленников было возбуждено 328 административных дел.

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