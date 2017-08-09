Ростовские таможенники обнаружили в багаже нарушителя 7 килограммов насвая

Семь килограммов запрещенного табака вез пассажир рейса «Ташкент — Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе Юного таможенного управления.

В России распространение насвая запрещено. При этом, по закону, ввоз этого вещества разрешен, но в строго определенных размерах — так можно провозить не более 250 граммов.