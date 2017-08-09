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14:36 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ задержал главу таможенной службы Бельц

Правоохранительными органами был задержан глава бельцкой таможенной службы Игорь Тропоцел. Сейчас обыски проходят у него дома и на рабочем месте.

Источник: Actualitati.md

«В данный момент проводится множество действий по уголовному преследованию. Поэтому я не могу вам ничего сказать. Мы представим информацию позже», — сообщил Виорел Морарь, начальник отдела уголовного преследования.

Напомним, что этим утром сотрудники НАЦ нагрянули с обысками в столичный Центр судебной медицины. Операция проводится в рамках дела о коррупции. В частности, речь идет о превышении служебных полномочий.

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