НАЦ задержал главу таможенной службы Бельц

«В данный момент проводится множество действий по уголовному преследованию. Поэтому я не могу вам ничего сказать. Мы представим информацию позже», — сообщил Виорел Морарь, начальник отдела уголовного преследования.

Напомним, что этим утром сотрудники НАЦ нагрянули с обысками в столичный Центр судебной медицины. Операция проводится в рамках дела о коррупции. В частности, речь идет о превышении служебных полномочий.