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12:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пожар в челябинском автосервисе попал на видео

В помещении находился газовый баллон.

Пожар произошёл в автосервисе на Троицком тракте в Челябинске, видеозаписью с места ЧП очевидцы поделились в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сообщение о возгорании поступило в 10:40 9 августа, к 11:20 открытое горение было ликвидировано. По нашим данным, ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. В помещении находились два автомобиля, один из них, “Москвич”, сгорел. Также в помещении был один полный газовый баллон и несколько пустых. Информацию о взрыве газа мы не подтверждаем», — рассказали в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что пожар охватил площадь около 70 квадратных метров.

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