Пожар в челябинском автосервисе попал на видео

«Сообщение о возгорании поступило в 10:40 9 августа, к 11:20 открытое горение было ликвидировано. По нашим данным, ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. В помещении находились два автомобиля, один из них, “Москвич”, сгорел. Также в помещении был один полный газовый баллон и несколько пустых. Информацию о взрыве газа мы не подтверждаем», — рассказали в пресс-центре регионального ГУ МЧС.