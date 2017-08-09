Глава кредитно-потребительского кооператива похитила у волгоградцев 4 млн

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, отдел полиции № 4 проводит процессуальную проверку по обращениям вкладчиков. К правоохранителям обратилось пятеро волгоградцев с заявлениями о том, что в различное время они вложили свои сбережения в кооператив на условиях сохранения вкладов и получения до 17% годового дохода.