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15:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Глава кредитно-потребительского кооператива похитила у волгоградцев 4 млн

Руководство кредитно-потребительского кооператива подозревается в хищении у вкладчиков четырех миллионов рублей в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, отдел полиции № 4 проводит процессуальную проверку по обращениям вкладчиков. К правоохранителям обратилось пятеро волгоградцев с заявлениями о том, что в различное время они вложили свои сбережения в кооператив на условиях сохранения вкладов и получения до 17% годового дохода.

«Однако выяснилось, что не только проценты, но и вложенные денежные средства им никто возвращать не собирается. Центральный офис организации и дополнительные офисы в Камышине, Волжском и Астрахани закрылись», — добавили в ГУ МВД.

Правоохранители пока выяснили, что руководителем кредитно-потребительского кооператива является 58-летняя женщина.

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