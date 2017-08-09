Два человека погибли в водоемах Нижегородской области за 8 августа
Два человека погибли в водоемах Нижегородской области за 8 августа 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Два человека погибли в водоемах Нижегородской области за 8 августа 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Так, в 13:25 от полиции поступила заявка на проведение водолазных работ по поиску тела мужчины на озере Силикатное в Ленинском районе. Тело погибшего было обнаружено, извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов. Личность и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
В тот же день из озера в с. Борковка г. о.г. Выкса силами местных жителей было извлечено тело мужчины 1972 года рождения. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.