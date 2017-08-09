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15:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Бугульме пострадала 101-летняя пассажирка перевернувшегося «Мерседеса»

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Бугульме иномарка опрокинулась в кювет, три человека пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об аварии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 днем 8 августа. 35-летняя женщина-водитель «Мерседеса» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет напротив дома № 1 по улице Сергея Лазо.

На место ДТП отправились пожарные ПСЧ № 64, бригада медиков и полицейские.

В результате аварии пострадали 35-летняя женщина, 28-летний мужчина и 101-летняя пенсионерка. Состояние пострадавших в аварии оценивается врачами как легкой степени тяжести.

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