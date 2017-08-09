В Бугульме пострадала 101-летняя пассажирка перевернувшегося «Мерседеса»
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Бугульме иномарка опрокинулась в кювет, три человека пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Бугульме иномарка опрокинулась в кювет, три человека пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация об аварии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 днем 8 августа. 35-летняя
На место ДТП отправились пожарные ПСЧ № 64, бригада медиков и полицейские.
В результате аварии пострадали 35-летняя женщина, 28-летний мужчина и 101-летняя пенсионерка. Состояние пострадавших в аварии оценивается врачами как легкой степени тяжести.