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12:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь в поисках 14-летней пропавшей девочки

Волонтеры просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшей в Волжском 14-летней школьницы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», Алена Карнецкая ушла из дома 6 августа и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Девочке на вид 15−16 лет, рост 165−170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы длинные темно-русые. В день исчезновения школьница была одета в сарафан и обута в синие кеды. С собой у нее был черный рюкзак, в котором лежали лосины, белая футболка, черный раздельный купальник.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам +8 (905) 397−94−56 (волонтер Лариса), +8 (960) 876−51−53 (полиция). Неравнодушных волгоградцев волонтеры просят помочь им в распечатке ориентировок.

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