Волгоградцев просят помочь в поисках 14-летней пропавшей девочки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», Алена Карнецкая ушла из дома 6 августа и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Девочке на вид 15−16 лет, рост 165−170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы длинные темно-русые. В день исчезновения школьница была одета в сарафан и обута в синие кеды. С собой у нее был черный рюкзак, в котором лежали лосины, белая футболка, черный раздельный купальник.