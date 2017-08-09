Волгоградцев просят помочь в поисках 14-летней пропавшей девочки
Волонтеры просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшей в Волжском 14-летней школьницы.
Волонтеры просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшей в Волжском 14-летней школьницы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», Алена Карнецкая ушла из дома 6 августа и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Девочке на вид 15−16 лет, рост 165−170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы длинные
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