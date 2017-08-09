Грузовик снова провалился в асфальт на Мещере

На этом же месте в конце июня также провалился большегрузный автомобиль. По свидетельствам очевидцев дорогу отремонтировали всего несколько дней назад. И вот очередной провал. Правда в этот раз машина «утонула» не так глубоко. Другие подробности провала журналисты программы «Вести-Приволжье» сейчас выясняют.