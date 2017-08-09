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13:33 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Грузовик снова провалился в асфальт на Мещере

Провалился на том же месте. В Нижнем Новгороде на Мещере грузовик внезапно ушел задними колесами в яму в асфальте. ЧП произошло в районе дома № 18 на Пролетарской улице.

На этом же месте в конце июня также провалился большегрузный автомобиль. По свидетельствам очевидцев дорогу отремонтировали всего несколько дней назад. И вот очередной провал. Правда в этот раз машина «утонула» не так глубоко. Другие подробности провала журналисты программы «Вести-Приволжье» сейчас выясняют.

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