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15:40 (мск), источник: Газета.Ру

Появилась видеозапись страшного ДТП в Мытищах, где водитель врезался в толпу пешеходов

В интернете опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент наезда автомобиля на пешеходов в Мытищах 8 августа. Ролик опубликован на Youtube.

На записи видно, как автомобиль такси, двигаясь по улице Мира, попытался совершить левый поворот на Мытищинский проспект на зеленый сигнал светофора, но в месте, где этот поворот запрещен. В это время по встречной полосе на большой скорости перекресток попытался проехать автомобиль Skoda. В итоге такси врезалось в левый бок иномарки, и она, изменив траекторию, врезалась в группу пешеходов, стоящих на пешеходном переходе.

Во время загрузки произошла ошибка.

От мощного удара людей буквально подбросило в воздух и разметало вокруг автомобиля. По счастливой случайности в ДТП обошлось без погибших, однако различные травмы получили семь человек.

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