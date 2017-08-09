Появилась видеозапись страшного ДТП в Мытищах, где водитель врезался в толпу пешеходов

На записи видно, как автомобиль такси, двигаясь по улице Мира, попытался совершить левый поворот на Мытищинский проспект на зеленый сигнал светофора, но в месте, где этот поворот запрещен. В это время по встречной полосе на большой скорости перекресток попытался проехать автомобиль Skoda. В итоге такси врезалось в левый бок иномарки, и она, изменив траекторию, врезалась в группу пешеходов, стоящих на пешеходном переходе.