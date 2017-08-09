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13:21 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре четвертый день не могут найти 16-летнего подростка

В воскресенье парень ушел из дома и до сих пор не выходит на связь.

Источник: 63.мвд.рф

В Самаре продолжаются поиски 16-летнего Никиты Мордвинцева. В воскресенье, 6 августа, он ушел из дома, расположенного на улице Промышленности и до настоящего времени не вернулся. Ранее волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» размести у себя в группе информацию о его пропаже. Теперь к поискам подростка подключилась полиция.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей Никиты и его знакомыми, полицейские обследуют чердаки и подвалы жилого сектора. Ориентировка с приметами мальчика передана всем наружным службам полиции и направлена в другие подразделения органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост 170−175 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: джинсовые шорты синего цвета, белая футболка, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты, полицейские просят сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 9 У МВД по Самаре: 8 (846) 373−73−51 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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