В Самаре четвертый день не могут найти 16-летнего подростка

Источник: 63.мвд.рф

В Самаре продолжаются поиски 16-летнего Никиты Мордвинцева. В воскресенье, 6 августа, он ушел из дома, расположенного на улице Промышленности и до настоящего времени не вернулся. Ранее волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» размести у себя в группе информацию о его пропаже. Теперь к поискам подростка подключилась полиция.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей Никиты и его знакомыми, полицейские обследуют чердаки и подвалы жилого сектора. Ориентировка с приметами мальчика передана всем наружным службам полиции и направлена в другие подразделения органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост 170−175 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: джинсовые шорты синего цвета, белая футболка, черные кроссовки.