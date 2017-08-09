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14:14 (мск), источник: БЕЛТА

СК: следы алкоголя найдены в крови подростков, обнаруженных мертвыми в Жодино

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следы алкоголя найдены в крови подростков, обнаруженных мертвыми в Жодино. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, 8 августа вблизи железнодорожных путей в Жодино были обнаружены тела двух парней, жителей Смолевичского района.

Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 145 УК Беларуси (доведение до самоубийства) по факту обнаруженных тел 16-летнего и 17-летнего парней.

«Сообщение об обнаружении двух подростков без признаков жизни поступило в милицию ранним утром от сотрудников железной дороги. Погибшие — ученики средней школы. Предварительно экспертами установлено, что смерть подростков наступила вследствие сочетанной травмы головы, туловища и конечностей», — рассказал Сергей Кабакович.

Предполагается, что несовершеннолетние 7 августа после распития спиртного около 22.00 направились к железнодорожной станции. В дороге и после — уже у путей — они неоднократно созванивались со знакомыми.

«Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе и травмирование железнодорожным транспортом. Хотя признаки прямого столкновения отсутствуют», — отметил представитель Следственного комитета.

Следователи совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются родственники погибших, устанавливаются очевидцы происшествия, назначены экспертные исследования, в том числе по изъятой компьютерной технике. Также проводится анализ сообщений, имеющихся в телефонах у подростков.

По предварительной информации, гибель несовершеннолетней не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера.

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