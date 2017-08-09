На Кубани закрыли сайт брачных аферистов
С помощью заключения фиктивных браков людям предлагалось получить гражданство РФ.
С помощью заключения фиктивных браков людям предлагалось получить гражданство РФ.
Краснодар. 9 августа — Новая Кубань. Ресурс выявила прокуратура Калининского района.
Вступившие в фиктивный брак граждане получали возможность временно проживать на территории России вне установленной правительством квоты и даже получить гражданство по упрощенной системе.
Портал являлся публичным ресурсом, так как в сети Интернет к нему имели доступ неограниченное количество пользователей.
Ресурс был заблокирован после вынесения соответствующего решения судом. Информацию признали запрещенной на территории Российской Федерации.
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