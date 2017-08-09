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17:49 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани закрыли сайт брачных аферистов

С помощью заключения фиктивных браков людям предлагалось получить гражданство РФ.

Краснодар. 9 августа — Новая Кубань. Ресурс выявила прокуратура Калининского района.

Вступившие в фиктивный брак граждане получали возможность временно проживать на территории России вне установленной правительством квоты и даже получить гражданство по упрощенной системе.

Портал являлся публичным ресурсом, так как в сети Интернет к нему имели доступ неограниченное количество пользователей.

Ресурс был заблокирован после вынесения соответствующего решения судом. Информацию признали запрещенной на территории Российской Федерации.

Также в пресс-службе краевой прокуратуры напомнили, что в силу положений ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации фиктивный брак признается недействительным, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

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