На Кубани закрыли сайт брачных аферистов

Краснодар. 9 августа — Новая Кубань. Ресурс выявила прокуратура Калининского района.

Вступившие в фиктивный брак граждане получали возможность временно проживать на территории России вне установленной правительством квоты и даже получить гражданство по упрощенной системе.

Портал являлся публичным ресурсом, так как в сети Интернет к нему имели доступ неограниченное количество пользователей.

Ресурс был заблокирован после вынесения соответствующего решения судом. Информацию признали запрещенной на территории Российской Федерации.