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15:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже Toyota влетела в дерево: пострадали три человека

Автомобиль Toyota Mark II на большой скорости влетел в дерево у дома № 15а на улице Набережной около 2:55 среды, 9 августа.

В аварии пострадали три пассажира иномарки, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. От удара 19-летнюю девушку и парней 20 и 22 лет зажало.

По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, двух пассажиров достали из машины до приезда спасателей. Вытащить 20-летнего пострадавшего очевидцам не удалось. Тогда спасатели с помощью гидравлического инструмента вырезали заднюю пассажирскую дверь и деблокировали парня. Водитель иномарки — 21-летний воронежец — чудом не пострадал.

Пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу «Электроника». Сейчас им оказывают необходимую помощь.

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