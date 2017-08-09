В Воронеже Toyota влетела в дерево: пострадали три человека

В аварии пострадали три пассажира иномарки, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. От удара 19-летнюю девушку и парней 20 и 22 лет зажало.

По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, двух пассажиров достали из машины до приезда спасателей. Вытащить 20-летнего пострадавшего очевидцам не удалось. Тогда спасатели с помощью гидравлического инструмента вырезали заднюю пассажирскую дверь и деблокировали парня. Водитель иномарки — 21-летний воронежец — чудом не пострадал.