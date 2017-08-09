В Воронеже Toyota влетела в дерево: пострадали три человека
Автомобиль Toyota Mark II на большой скорости влетел в дерево у дома № 15а на улице Набережной около 2:55 среды, 9 августа.
Автомобиль Toyota Mark II на большой скорости влетел в дерево у дома № 15а на улице Набережной около 2:55 среды, 9 августа.
В аварии пострадали три пассажира иномарки, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. От удара 19-летнюю девушку и парней 20 и 22 лет зажало.
По данным
Пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу «Электроника». Сейчас им оказывают необходимую помощь.