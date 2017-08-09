Погибшего водителя будут судить в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры НСО.

По данным ведомства, 30 июля 2016 года примерно в 2 часа ночи автомобиль «Рено Сандеро» на полной скорости врезался в прицеп «КамАЗа» на трассе «Новосибирск — Кемерово».

Прицеп «по техническим причинам находился в неподвижном состоянии на проезжей части».

В аварии погиб сам водитель и три пассажира, в том числе двое детей.

«По версии органа следствия водитель “Рено Сандеро” нарушил требования пунктов 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, что послужило причиной ДТП», — рассказали в прокуратуре.

Родственники водителя не согласились с виновностью последнего в ДТП и прекращении уголовного дела в связи со смертью.