Погибшего водителя будут судить в Новосибирской области
Кроме водителя в ДТП погибли три пассажира, в том числе двое детей, родственники погибшего не согласились закрыть уголовное дело, рассказали в прокуратуре.
Кроме водителя в ДТП погибли три пассажира, в том числе двое детей, родственники погибшего не согласились закрыть уголовное дело, рассказали в прокуратуре.
Погибшего водителя будут судить в Новосибирской области, об этом сообщает
По данным ведомства, 30 июля 2016 года примерно в 2 часа ночи автомобиль «Рено Сандеро» на полной скорости врезался в прицеп «КамАЗа» на трассе «Новосибирск — Кемерово».
Прицеп «по техническим причинам находился в неподвижном состоянии на проезжей части».
В аварии погиб сам водитель и три пассажира, в том числе двое детей.
«По версии органа следствия водитель “Рено Сандеро” нарушил требования пунктов 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, что послужило причиной ДТП», — рассказали в прокуратуре.
Родственники водителя не согласились с виновностью последнего в ДТП и прекращении уголовного дела в связи со смертью.
Поэтому дело передано Болотнинский районный суд для рассмотрения по существу.