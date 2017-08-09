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15:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде задержали грабителя, срывавшего с женщин ювелирные украшения

Полицейские задержали волгоградца, срывавшего на улице с женщин ювелирные украшения в Краснооктябрьском районе города.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в течение месяца в полицию поступали сообщения о грабежах.

«По словам потерпевших, на улицах к ним подбегал незнакомый молодой мужчина, срывал ювелирные украшения и с похищенным скрывался», — добавили в главке.

Через некоторое время правоохранителям удалось установить личность грабителя. Им оказался 32-летний неработающий, ранее судимый за тяжкое преступление житель Краснооктябрьского района. Он сознался в содеянном, пояснив, что похищенные украшения сдавал в ломбарды, а деньги тратил на свои нужны.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ему грозит до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время полицейским известно о 10 потерпевших, но они не исключают, что их больше, поэтому просят женщин, на которых грабители нападали в Краснооктябрьском районе, обратиться в отдел полиции № 2», — добавили в ГУ МВД.

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