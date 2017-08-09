21-летний калининградец задержан по подозрению в хищении телефона за 60 тысяч
В Калининграде рецидивист открыто похитил у мужчины мобильный телефон. Сумма ущерба составила 60 000 рублей. Об этом сообщила
В Калининграде рецидивист открыто похитил у мужчины мобильный телефон. Сумма ущерба составила 60 000 рублей. Об этом сообщила
С заявлением в полицию обратился 44-летний калининградец, который пострадал от противоправных действий незнакомого гражданина. По словам пострадавшего, молодой человек подошел к нему на улице Спортивной и попросил показать телефон. Завладев гаджетом, злоумышленник скрылся с места преступления.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс
В отношении задержанного дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.