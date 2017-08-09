21-летний калининградец задержан по подозрению в хищении телефона за 60 тысяч

Источник: Новый Калининград

С заявлением в полицию обратился 44-летний калининградец, который пострадал от противоправных действий незнакомого гражданина. По словам пострадавшего, молодой человек подошел к нему на улице Спортивной и попросил показать телефон. Завладев гаджетом, злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель областного центра. Похищенное изъято и передано владельцу.