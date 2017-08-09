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13:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Людей эвакуируют из ТЦ «Атом» на Таганской площади из-за пожара

В центре столицы произошел пожар в торговом центре, людей из здания эвакуируют, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«В торговом центре “Атом” на Таганской площади, д. 86/1 произошел пожар, предварительно, на первом этаже. Из здания эвакуируют людей, площадь возгорания уточняется», — сказал собеседник агентства.

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Источник добавил, что сведений о пострадавших не поступало.

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