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14:12 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте полиция проверяет кемпинг после возгорания

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Управление МВД России по городу Ялте проводит проверку по факту возгорания на территории кемпинга в одном из курортных поселков Ялты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В кемпинге, состоящем из трех домиков, отдыхала группа туристов с детьми. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, отдыхающим предоставлялись услуги ненадлежащего качества. В настоящее время сотрудники полиции проверяют законность осуществления деятельности руководством кемпинга и качество предоставляемых услуг отдыхающим», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в связи с возгоранием полицейские вместе с другими правоохранительными ведомствами проводят проверку, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

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