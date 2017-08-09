В Ялте полиция проверяет кемпинг после возгорания
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Управление МВД России по городу Ялте проводит проверку по факту возгорания на территории кемпинга в одном из курортных поселков Ялты. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Управление МВД России по городу Ялте проводит проверку по факту возгорания на территории кемпинга в одном из курортных поселков Ялты. Об этом сообщает
«В кемпинге, состоящем из трех домиков, отдыхала группа туристов с детьми. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, отдыхающим предоставлялись услуги ненадлежащего качества. В настоящее время сотрудники полиции проверяют законность осуществления деятельности руководством кемпинга и качество предоставляемых услуг отдыхающим», — рассказали в ведомстве.
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