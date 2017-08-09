В Ялте полиция проверяет кемпинг после возгорания

«В кемпинге, состоящем из трех домиков, отдыхала группа туристов с детьми. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, отдыхающим предоставлялись услуги ненадлежащего качества. В настоящее время сотрудники полиции проверяют законность осуществления деятельности руководством кемпинга и качество предоставляемых услуг отдыхающим», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в связи с возгоранием полицейские вместе с другими правоохранительными ведомствами проводят проверку, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.