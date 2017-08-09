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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Число жертв землетрясения в Китае выросло до 19

Число жертв землетрясения в провинции Сычуань в Китае возросло до 19 человек. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Еще 247 пострадали. Среди погибших — два местных жителя и восемь туристов, личность остальных пока не установлена.

Из каких стран прибыли погибшие, пока также неизвестно.
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Сообщается лишь, что среди раненых — мужчина из Франции и женщина из Канады.

В общей сложности китайские спасатели эвакуировали из зоны бедствия 45 тысяч туристов, еще около тысячи ждут помощи. К ним пока не удается пробиться из-за завалов и оползней. Часть туристов разбила палаточный лагерь в аэропорту города Цзючжайгоу, ожидая, когда их смогут вывезти по воздуху.

Отмечается, что в районе землетрясения зафиксировано около 770 афтершоков.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу в 21:19 по местному времени (16:19 мск). В этом уезде расположен заповедник, известный своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами, в 1992 году он был объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО.

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