Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулем

Водитель фургона Citroen Jumper, устроивший смертельное ДТП под Сысертью, вероятнее всего, уснул за рулем. О первых результатах проверки «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 9 августа около 03.55 на 150 километре трассы Екатеринбург — Челябинск. Citroen Jumper, ехавший в уральскую столицу, врезался в попутно двигавшийся КамАЗ. Погибла пассажирка иномарки, водитель и еще 5 пассажиров были госпитализированы.

Как выяснилось, четверо человек перевозились во французском фургоне с нарушением ПДД: они располагались на самодельных стеллажах, установленных в грузовом отсеке. По данному факту сотрудники ГИБДД возбудили административное производство.