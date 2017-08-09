Омские полицейские нашли вора-инкассатора, укравшего 93 тыс. рублей

Как сообщают в полиции, с заявлением о краже денежных средств из банкомата на ул. 12 Декабря обратился представитель финансовой организации. По его оценке, сумма ущерба составила 93 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска по записи камер видеонаблюдения установили, что инкассатор заполнял кассеты банкомата деньгами, когда из-за технического сбоя системы специальный отсек не принял купюры. Мужчина спрятал деньги под бронежилет и потом переложил в личные вещи.