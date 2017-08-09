Омские полицейские нашли вора-инкассатора, укравшего 93 тыс. рублей
Деньги из банкомата украл тот, кто должен был их туда положить.
Деньги из банкомата украл тот, кто должен был их туда положить.
Как сообщают в полиции, с заявлением о краже денежных средств из банкомата на ул. 12 Декабря обратился представитель финансовой организации. По его оценке, сумма ущерба составила 93 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска по записи камер видеонаблюдения установили, что инкассатор заполнял кассеты банкомата деньгами, когда
Подозреваемого, 30-летнего жителя Кировского округа, полицейские доставили в отдел внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.