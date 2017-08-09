Новое землетрясение произошло по Вранче
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В румынских горах Вранча в среду днем произошло очередное землетрясение.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В румынских горах Вранча в среду днем произошло очередное землетрясение.
Согласно данным Института физики земли Румынии, магнитуда толчка, который произошел в 12.17, составила 3,4. Очаг залегал на глубине 144,2 километра в уезде Вранча.
Европейские сейсмологи представили такие же данные о силе толчка.
С начала месяца в румынских горах Вранча произошли уже десять подземных толчков.
Землетрясения происходили почти ежедневно, кроме 5 августа.
Самые сильные толчки в этом месяце зарегистрировали 1, 2 и 8 августа. Их магнитуда равнялась 4,6; 4,9 и 4,3 соответственно.