Новое землетрясение произошло по Вранче

Источник: Sputnik.md

Согласно данным Института физики земли Румынии, магнитуда толчка, который произошел в 12.17, составила 3,4. Очаг залегал на глубине 144,2 километра в уезде Вранча.

Европейские сейсмологи представили такие же данные о силе толчка.

С начала месяца в румынских горах Вранча произошли уже десять подземных толчков.

Землетрясения происходили почти ежедневно, кроме 5 августа.