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14:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Нижнетагильская банда вынесла с фабрики 15 тонн сахара

На 5 миллионов рублей.

Источник: УралИнформБюро

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 10 членам банды, признав их виновными в хищении сахара и орехов на 5 миллионов рублей. Трое фигурантов отправились в колонию на срок от 2 до 3 лет, еще трое отделались условным наказанием, двое получили штрафы. Еще два фигуранта избежали уголовного преследования в связи с примирением сторон, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Заявление о хищении 15 тонн сахара с местной кондитерской фабрики поступило в полицию в апреле 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны работники предприятия, грузчики, водители и охранники. Они вывозили добычу по ночам на грузовом транспорте, либо разгружали ее на подъезде к фабрике. Награбленное злоумышленники продавали на одном из оптовых складов.

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