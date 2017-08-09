Нижнетагильская банда вынесла с фабрики 15 тонн сахара

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 10 членам банды, признав их виновными в хищении сахара и орехов на 5 миллионов рублей. Трое фигурантов отправились в колонию на срок от 2 до 3 лет, еще трое отделались условным наказанием, двое получили штрафы. Еще два фигуранта избежали уголовного преследования в связи с примирением сторон, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.