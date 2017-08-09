Полиция Казани задержала двух находящихся в федеральном розыске граждан
(Город Казань KZN.RU, 9 августа). Полиция Казани задержала двух находящихся в федеральном розыске жителей России.
(Город Казань KZN.RU, 9 августа). Полиция Казани задержала двух находящихся в федеральном розыске жителей России.
8 августа в Авиастроительном районе Казани сотрудники полиции задержали 40-летнего нигде не работающего жителя Арзамаса, которого ОП № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду объявил в федеральный розыск по ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением»).
В этот же день полицейские города задержали 32-летнего неработающего казанца, который находился в федеральном розыске УМВД России по Краснодару по ст.159 ч.3 УК РФ («Мошенничество»), сообщает