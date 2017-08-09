Полиция Казани задержала двух находящихся в федеральном розыске граждан

8 августа в Авиастроительном районе Казани сотрудники полиции задержали 40-летнего нигде не работающего жителя Арзамаса, которого ОП № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду объявил в федеральный розыск по ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением»).