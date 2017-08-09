МЧС снова объявило в Волгоградской области экстренное предупреждение
МЧС объявило экстренное предупреждение в Волгоградской области в связи с тем, что с 10 по 12 августа в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс (ОЯ) горимости леса.
МЧС объявило экстренное предупреждение в Волгоградской области в связи с тем, что с 10 по 12 августа в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс (ОЯ) горимости леса.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, местным жителям рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.
Напомним, что с 3 июля в регионе установлен особый противопожарный режим.
«Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ», — добавили в ГУ МЧС.
В случае пожара звоните по телефону «101».