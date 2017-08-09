УВД: гродненский стрелок выбросил пистолет в Неман

Источник: Sputnik.by

Стрелка, повредившего стекла в общественном транспорте в областном центре, милиция нашла спустя две недели благодаря сведениям очевидца, который откликнулся на призыв милиции в интернете о помощи в расследовании инцидента. Хулиганом оказался 22-летний местный житель, который поздно вечером 27 июля катался с приятелями по городу на машине.

«Увидев соответствующую информацию в сети, подозреваемый выбросил пистолет в Неман, а машину отдал в ремонт, однако предпринятые им меры оказались недостаточными», — сказали в УВД.

В милиции также уточнили, что это уже десятый случай в текущем году, когда граждане помогают правоохранителям раскрывать совершенные преступления.