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15:30 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: гродненский стрелок выбросил пистолет в Неман

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Молодой человек, обстрелявший троллейбус в Гродно, пытался избежать ответственности — он выбросил свой пневматический пистолет в реку, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Стрелка, повредившего стекла в общественном транспорте в областном центре, милиция нашла спустя две недели благодаря сведениям очевидца, который откликнулся на призыв милиции в интернете о помощи в расследовании инцидента. Хулиганом оказался 22-летний местный житель, который поздно вечером 27 июля катался с приятелями по городу на машине.

«Увидев соответствующую информацию в сети, подозреваемый выбросил пистолет в Неман, а машину отдал в ремонт, однако предпринятые им меры оказались недостаточными», — сказали в УВД.

В милиции также уточнили, что это уже десятый случай в текущем году, когда граждане помогают правоохранителям раскрывать совершенные преступления.

Как ранее сообщал Sputnik, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), в настоящее время он находится в СИЗО.

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