Два пермяка напали на цветочный павильон
Угрожая продавцу цветочного павильона оружием, неизвестные мужчины украли деньги. По подозрению в разбойном нападении задержаны пермяки 1985 и 1988 годов рождения.
Угрожая продавцу цветочного павильона оружием, неизвестные мужчины украли деньги. По подозрению в разбойном нападении задержаны пермяки 1985 и 1988 годов рождения.
В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на цветочный павильон на улице Академика Веденеева. Опросив продавца, полицейские выяснили, что в помещение ворвались двое неизвестных. Они стали угрожать сотруднице магазина предметом, похожим на пистолет, после чего похитили тысячу рублей.
Вскоре подозреваемые были задержаны. Теперь двум мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении.