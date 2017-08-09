Два пермяка напали на цветочный павильон

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на цветочный павильон на улице Академика Веденеева. Опросив продавца, полицейские выяснили, что в помещение ворвались двое неизвестных. Они стали угрожать сотруднице магазина предметом, похожим на пистолет, после чего похитили тысячу рублей.



Вскоре подозреваемые были задержаны. Теперь двум мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении.