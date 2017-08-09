Пожарные опровергли ликвидацию возгорания на Таганской площади

Из здания были эвакуированы 120 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в здании по адресу: Таганская площадь, 86 на площади 50 кв.м. горел утеплитель. По этому адресу располагается торговый центр, в котором размещены, в частности, офис «Связного», кофейня «Шоколадница», аптека, тату-салон, магазины. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что пожар потушен.