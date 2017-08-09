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15:03 (мск), источник: Интерфакс

Пожарные опровергли ликвидацию возгорания на Таганской площади

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Пожару на Таганской площади в Москве присвоен второй ранг сложности, сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе МЧС Москвы.

«По уточнённым данным, подразделения продолжают работу внутри здания. В 14:03 объявлен ранг пожара номер два», — сообщили в МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из здания были эвакуированы 120 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в здании по адресу: Таганская площадь, 86 на площади 50 кв.м. горел утеплитель. По этому адресу располагается торговый центр, в котором размещены, в частности, офис «Связного», кофейня «Шоколадница», аптека, тату-салон, магазины. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что пожар потушен.

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