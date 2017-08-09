Пожарные опровергли ликвидацию возгорания на Таганской площади
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Пожару на Таганской площади в Москве присвоен второй ранг сложности, сообщили «Интерфаксу» в среду в
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Пожару на Таганской площади в Москве присвоен второй ранг сложности, сообщили «Интерфаксу» в среду в
«По уточнённым данным, подразделения продолжают работу внутри здания. В 14:03 объявлен ранг пожара номер два», — сообщили в МЧС.
Из здания были эвакуированы 120 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в здании по адресу: Таганская площадь, 86 на площади 50 кв.м. горел утеплитель. По этому адресу располагается торговый центр, в котором размещены, в частности, офис «Связного», кофейня «Шоколадница», аптека,