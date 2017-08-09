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15:02 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские возбудили два уголовных дела на живодёров

Сразу два уголовных дела по фактам жесткого обращения с животными расследуют в Советском округе Омска.

Два случая живодёрства были зафиксированы в Омске за последние дни.

Так, пользователи соцсетей опубликовали несколько постов, в которых сообщали, что на ул. Мира в Омске мужчина в присутствии малолетних детей, используя рогатку и камень, стрелял в голубей, а затем раненую птицу бил об здание, что привело к её гибели.

Как сообщили в полиции, оперативники установили личность подозреваемого — это 31-летний житель Советского округа. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На месте происшествия для проведения экспертиз криминалисты изъяли различные следы, подлежащие исследованию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

За аналогичное преступление к уголовной ответственности будет привлечён и житель пос. Берегово, на которого написала заявление местная жительница. Мужчина 1986 г. р. нанёс удар топором её собаке, животное погибло. Подозреваемый ранее неоднократно судим кражи, грабеж и мошенничество.

После проведения комплекса необходимых следственных действий уголовные дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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