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17:56 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани возбудили уголовное дело по факту сброса нефтепродуктов

Уголовное дело по факту загрязнения земли нефтепродуктами возбудили в Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Специалисты обнаружили по ул. Архангельской на площади 120 кв. метров отходы в объеме 252 куб. м, загрязненные нефтепродуктами. Анализ показал, что токсичные отходы относятся к 1 классу опасности для окружающей среды. Вред, причиненный природе, оценили в 19 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение или заражение окружающей среды). Следователи устанавливают лицо, ответственное за сброс отходов.

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