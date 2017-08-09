В Казани возбудили уголовное дело по факту сброса нефтепродуктов
Уголовное дело по факту загрязнения земли нефтепродуктами возбудили в Казани, сообщает
Уголовное дело по факту загрязнения земли нефтепродуктами возбудили в Казани, сообщает
Специалисты обнаружили по ул. Архангельской на площади 120 кв. метров отходы в объеме 252 куб. м, загрязненные нефтепродуктами. Анализ показал, что токсичные отходы относятся к 1 классу опасности для окружающей среды. Вред, причиненный природе, оценили в 19 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение или заражение окружающей среды). Следователи устанавливают лицо, ответственное за сброс отходов.