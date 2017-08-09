В Воронеже на улице хлестала вода из колодца «РВК-Воронеж»

Источник: voronezh-rvk.ru

В Воронеже затопило улицу Балтийскую. Вода текла из колодца «РВК-Воронеж» около дома № 59. На место аварии вызвали сотрудников водоканала.

«Причиной утечки стал свищ на трубопроводе диаметром 100 мм, — рассказали в «РВК-Воронеж». — Изливу воды способствовали особенности ландшафта в районе «Чижовского плацдарма».

Сообщается, что сейчас аварию устранили — на поврежденную трубу наложили муфту. В среду специалисты «РВК-Воронеж» обещают восстановить колодец, а позже благоустроить территорию.