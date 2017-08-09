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15:03 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на улице хлестала вода из колодца «РВК-Воронеж»

Специалисты «РВК-Воронеж» обещают восстановить колодец, а позже благоустроить территорию.

Источник: voronezh-rvk.ru

В Воронеже затопило улицу Балтийскую. Вода текла из колодца «РВК-Воронеж» около дома № 59. На место аварии вызвали сотрудников водоканала.

«Причиной утечки стал свищ на трубопроводе диаметром 100 мм, — рассказали в «РВК-Воронеж». — Изливу воды способствовали особенности ландшафта в районе «Чижовского плацдарма».

Сообщается, что сейчас аварию устранили — на поврежденную трубу наложили муфту. В среду специалисты «РВК-Воронеж» обещают восстановить колодец, а позже благоустроить территорию.

Напомним, что на днях из-за коммуникаций «РВК-Воронеж» провалилась свежеотремонтированная дорога на улице Маршака. Её водоканал засыпал щебнем, который разбросали машины, проезжающие по проезжей части. Яма снова стала опасна для автомобилистов.

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