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15:25 (мск), источник: Ежедневник.by

Хакеры требуют у «Комаровки» выкуп за восстановление взломанного аккаунта в Инстаграме

Администрация Комаровского рынка обратилась в милицию за помощью — 8 августа неизвестный взломал аккаунт предприятия в Инстаграме.

Источник: Ежедневник.by

Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий райуправления посетили офис Комаровки и осмотрели технику, с которой осуществлялся вход в Инстаграм. Проводится проверка.

В ГУВД Минска пояснили, что такие преступления квалифицируются по ст.349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»), а также также по ст.351 («Компьютерный саботаж») Уголовного кодекса. Хакеры не только взломали аккаунт, но и блокировали его и сменили пароль.

Ранее сообщалось, что за доступ к странице представителям Комаровки предложили заплатить 15 тысяч рублей.

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