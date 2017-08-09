Хакеры требуют у «Комаровки» выкуп за восстановление взломанного аккаунта в Инстаграме

Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий райуправления посетили офис Комаровки и осмотрели технику, с которой осуществлялся вход в Инстаграм. Проводится проверка.

В ГУВД Минска пояснили, что такие преступления квалифицируются по ст.349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»), а также также по ст.351 («Компьютерный саботаж») Уголовного кодекса. Хакеры не только взломали аккаунт, но и блокировали его и сменили пароль.