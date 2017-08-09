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14:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский школьник остался в лодке без вёсел в 200 метрах от берега

Мальчика эвакуировали матросы-спасатели.

Матросы-спасатели в Челябинске эвакуировали 11-летнего школьника, который оказался один в лодке далеко от берега, сообщают в пресс-центре городской службы спасения.

Инцидент произошёл на Первом озере в районе Тракторосада № 1. Сотрудников мобильного спасательного поста вызвали очевидцы, которые сообщили, что надувную лодку с мальчиком ветром отнесло на 200 метров от берега. Ребёнок плакал и звал на помощь.

«Школьник находился в одноместной надувной лодке один и без спасательного жилета. Вдобавок он не мог грести к берегу, так как весло упало в воду и утонуло. Родителей не было рядом с местом происшествия, они подошли только тогда, когда матросы-спасатели с ребенком подплыли к берегу», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что в начале августа матросы-спасатели оказали помощь 10 челябинцам, отдыхавшим на городских пляжах.

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