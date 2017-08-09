Челябинский школьник остался в лодке без вёсел в 200 метрах от берега
Мальчика эвакуировали
Мальчика эвакуировали
Инцидент произошёл на Первом озере в районе Тракторосада № 1. Сотрудников мобильного спасательного поста вызвали очевидцы, которые сообщили, что надувную лодку с мальчиком ветром отнесло на 200 метров от берега. Ребёнок плакал и звал на помощь.
«Школьник находился в одноместной надувной лодке один и без спасательного жилета. Вдобавок он не мог грести к берегу, так как весло упало в воду и утонуло. Родителей не было рядом с местом происшествия, они подошли только тогда, когда
Добавим, что в начале августа