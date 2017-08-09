Челябинский школьник остался в лодке без вёсел в 200 метрах от берега

Матросы-спасатели в Челябинске эвакуировали 11-летнего школьника, который оказался один в лодке далеко от берега, сообщают в пресс-центре городской службы спасения.

Инцидент произошёл на Первом озере в районе Тракторосада № 1. Сотрудников мобильного спасательного поста вызвали очевидцы, которые сообщили, что надувную лодку с мальчиком ветром отнесло на 200 метров от берега. Ребёнок плакал и звал на помощь.