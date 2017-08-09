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14:55 (мск), источник: СуперОмск

Центральное здание мэрии Омска обесточили

В среду, 9 августа, центральное здание мэрии Омска, что по адресу улица Гагарина, 34 осталось без электричества. Отключение произошло в конце рабочего дня.

Источник: AP 2017


Чиновники восприняли это события без особой радости и продолжали сидеть на рабочих местах.

Причина, по которой здание мэрии Омска оказалось обесточено, пока неизвестна.

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