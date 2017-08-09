Центральное здание мэрии Омска обесточили
В среду, 9 августа, центральное здание мэрии Омска, что по адресу улица Гагарина, 34 осталось без электричества. Отключение произошло в конце рабочего дня.
В среду, 9 августа, центральное здание мэрии Омска, что по адресу улица Гагарина, 34 осталось без электричества. Отключение произошло в конце рабочего дня.
Чиновники восприняли это события без особой радости и продолжали сидеть на рабочих местах.
Причина, по которой здание мэрии Омска оказалось обесточено, пока неизвестна.