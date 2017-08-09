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15:35 (мск), источник: Вести.Ru

Похищенную в Италии модель подозревают во вранье

В начале августа мировые СМИ написали о 20-летней британской модели Хлое Айлин, которую похитил в Милане гражданин Польши, попытавшийся продать девушку в сексуальное рабство. Девушку освободили, обстоятельства этого дела расследует полиция. Некоторые следователи подозревают британку во вранье, сообщает Yahoo!.

Источник: AP 2017

По словам Айлин, ее обманом заманили в Милан, якобы для заключения контракта на съемку. Однако вместо фотосессии, девушку усыпили, раздели, погрузили в багажник и отвезли на ферму, где держали прикованной к комоду шесть дней. Модель рассказала, впрочем, что с ней обращались крайне бережно, хотя и угрожали убить, если она сбежит. Похитители ни разу не пытались изнасиловать Айлин и даже делали ей подарки.

Один из злоумышленников, гражданин Польши Лукаш Эрба, решил отпустить девушку, когда узнал, что у нее двое детей. Мужчина заявил, что похищать матерей не в его правилах. Он отвез модель к зданию британского консульства и сдался полиции.
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В настоящий момент стражи порядка допрашивают модель об обстоятельствах произошедшего. На второй день бесед стражи порядка выяснили, что похититель возил жертву в обувной магазин, где купил ей туфли. Это произошло накануне освобождения британки. В ответ на вопрос полицейских о том, как такое могло произойти, Айлин разрыдалась, заявив, что не может дать «логичного объяснения» действиям Эрбы.

Также выяснилось, что поляк пытался продать историю похищения девушки журналистам. Кроме того, некоторые свидетели отметили, что видели Эрбу и Айлин вместе задолго до похищения.

Некоторые журналисты считают, что модель и ее друг инсценировали похищение девушки, чтобы сделать ей всемирную рекламу. Расследование этого дела продолжается.

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