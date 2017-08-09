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15:27 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги

РИГА, 9 авг — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, сообщают местные СМИ.

Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, группа людей ворвалась в отель в ночь на среду из-за конфликта владельца и одного из постояльцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал интернет-изданию NRA глава правления заведения Улдис Скудра, неизвестные были вооружены. Они заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу, с применением силы отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. Правоохранителей вызвали хозяева отеля.

Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, а их внутрь не пускают.

Работа отеля в настоящее время парализована, на территории находится много людей в камуфляже.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.

Комментарии
9
Ruslan S
По-любому, найдут российский след.
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Борис Борисыч
Ну вот,саакашвили нашёл свой уголок,где можно гАлстуки пожевать...
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Дмитрий Николаевич Федунов
Если это ребята из Бундесвера, то их можно и нужно понять: как никак, а Рига - это отнятая у них земля рыцарей-меченосцев.
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