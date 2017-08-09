СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги
РИГА, 9 авг — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, сообщают местные СМИ.
РИГА, 9 авг — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, сообщают местные СМИ.
Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, группа людей ворвалась в отель в ночь на среду
Как рассказал
Работа отеля в настоящее время парализована, на территории находится много людей в камуфляже.
Полиция пока не сообщает подробности происшествия.