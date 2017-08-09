Массовое ДТП произошло на Приморском кольце (видео)

Авария случилась в районе поворота на посёлок Орловка. Столкнулись 2 грузовых и 4 легковых автомобиля. Движение на трассе парализовано.

О пострадавших не сообщается, однако на место прибыла карета скорой помощи. Водители пишут в социальных сетях, что автоинспекторы перекрыли дорогу и направляют машины в объезд через Орловку. Там тоже образуется пробка.