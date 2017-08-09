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15:39 (мск), источник: Вести - Калининград

Массовое ДТП произошло на Приморском кольце (видео)

На Приморском кольце произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в сообществе калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария случилась в районе поворота на посёлок Орловка. Столкнулись 2 грузовых и 4 легковых автомобиля. Движение на трассе парализовано.

О пострадавших не сообщается, однако на место прибыла карета скорой помощи. Водители пишут в социальных сетях, что автоинспекторы перекрыли дорогу и направляют машины в объезд через Орловку. Там тоже образуется пробка.

Причины произошедшего устанавливаются, ГИБДД проводит проверку.

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