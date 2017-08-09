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15:46 (мск), источник: ТАСС

Произошло обрушение мансардной части горящего здания на Таганской площади в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Произошло обрушение мансардной части горящего здания на Таганской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Источник: Агентство «Москва»

По данным ГУ МЧС по Москве, пожар в торговом центре на Таганской площади распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.

«Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве осуществляет мониторинг воздуха в районе пожара», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время авиация МЧС находится в готовности к тушению возгорания. «В готовности приводятся два вертолета Ка-32 МАЦ с ВСУ-5», — добавил собеседник.

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Также в готовности к тушению находятся авиационные суда Московского авиационного центра, отметил руководитель ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов. «Приведена в готовность группировка МАЦ», — заявил Денисов журналистам. Он отметил, что при необходимости, авиация будет задействована в тушении пожара.

По словам Денисова, информации о пострадавших не поступало, и «до прибытия пожарно-спасательныхподразделений была организована эвакуация людей из здания».

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В среду на Таганской площади в торговом центре «Атом» произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания. Пожару присвоен третий номер сложности. В здании находятся торговый центр, кафе «Шоколадница», букмекерская контора «Лига ставок», магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15:27 (мск)© Ньюстюб
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