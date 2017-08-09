В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки

Реконструкция парка, начавшаяся в прошлом году, рассчитана на три года. В 2016 году здесь были реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1,5 км, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. Также здесь посадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в парке им. Якутова вандалы не раз повреждали светильники, фонари. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.