Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Саакашвили ответил на предложение получить гражданство Литвы
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Путин выпустил мальков омуля
15:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой. Пострадавший арт-объект был установлен в парке им. И. Якутова на прошлой неделе. Скульптуры на главной аллее — девочка с книгой и мальчик с флейтой созданы по образцу композиций, которые украшали парк в 1950-х годах.

Источник: Башинформ

Реконструкция парка, начавшаяся в прошлом году, рассчитана на три года. В 2016 году здесь были реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1,5 км, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. Также здесь посадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в парке им. Якутова вандалы не раз повреждали светильники, фонари. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь