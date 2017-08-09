В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки
УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой. Пострадавший
УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой. Пострадавший
Реконструкция парка, начавшаяся в прошлом году, рассчитана на три года. В 2016 году здесь были реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1,5 км, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. Также здесь посадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники.
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