Суд оставил депутата Казгордумы Надыра Хайруллина в СИЗО до сентября

Напомним, 28 апреля Советский районный суд Казани арестовал генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он подозревается в даче взятки в размере 24 млн рублей для сотрудников исполкома Казани, которые должны были узаконить незаконно возведенные таунхаусы.

Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания». С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.