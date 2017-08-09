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16:37 (мск), источник: Prokazan.ru

Суд оставил депутата Казгордумы Надыра Хайруллина в СИЗО до сентября

Советский суд Казани продлил арест задержанному по делу о взятке депутату Казгордумы Надыру Хайруллину до 10 сентября, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 28 апреля Советский районный суд Казани арестовал генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он подозревается в даче взятки в размере 24 млн рублей для сотрудников исполкома Казани, которые должны были узаконить незаконно возведенные таунхаусы.

Справка

Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания». С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.

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