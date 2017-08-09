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16:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

По делу Сандакова суд допросил одного из ключевых свидетелей

По делу Сандакова суд допросил одного из ключевых свидетелей.

Советский суд допросил одного из ключевых свидетелей по делу Николая Сандакова, которого обвиняют в получении взятки неимущественного характера. Кто им стал — расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Лев Битков.

Заседание в суде Советского района начинается с изменений сведений об обвиняемом. На прошлой неделе бывший вице-губернатор Николай Сандаков, уже во второй раз за время этого процесса, стал многодетным отцом. Статуса он лишился, когда год назад старшей дочери исполнилось 18 лет, однако 3 августа у экс-чиновника родилась еще одна дочь. При вынесении приговора это может стать смягчающим обстоятельством. Два дня суд целиком посвятил допросу Артура Бабака — директора охранного предприятия «911», которое сегодня уже ликвидировано. Именно оно охраняло дом Николая Сандакова. По версии следствия — бесплатно, за то, чтобы аффилированные компании выигрывали конкурсы на охрану губернатора и правительства.

«Обвинение только подтверждение находит в судебном заседании, поскольку свидетель подтвердил факт отсутствия оплаты от Сандакова по договору, который был заключен с ним в декабре 2013 года, как мы знаем со слов Калугина, этот договор был заключен формально. Цена там указана, которая не имела для Калугина значения и была им придумана»
Елена Голубенкова
старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Челябинской области

Калугин — учредитель охранного предприятия, еще один свидетель по делу, который был допрошен ранее. Николай Сандаков настаивает на своей невиновности. По версии защиты, бывший замгубернатора исправно платил за охрану своего дома, но деньги ЧОП отправляло в черную кассу, чтобы минимизировать налоги.

«В целом, он подтвердил основные позиции, на которые ссылается сторона защиты. То, что договор об охране заключался и расторгался в общем порядке, то, что денежные средства получались наличными, и их происхождение его не интересовало, то есть оплата какая-то существовала. В целом, организация охраны осуществлялась совершенно в общем порядке, та цена, о которой говорит сторона защиты, соответствовала рыночной цене — в нижнем сегменте, но, тем не менее, соответствовала», — комментирует Сергей Колосовский, представитель защиты.

Напомним, бывший вице-губернатор был задержан сотрудниками федеральной службы безопасности в марте 2015 года. В СИЗО чиновник провел больше года и был выпущен под залог. Судебный процесс по этому делу идет уже больше года. Как нам сообщил гособвинитель, защита планирует привлечь к рассмотрению этого дела еще более 30 свидетелей.

Лев Битков, Владислав Отрыванов.

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