По делу Сандакова суд допросил одного из ключевых свидетелей
По делу Сандакова суд допросил одного из ключевых свидетелей.
По делу Сандакова суд допросил одного из ключевых свидетелей.
Советский суд допросил одного из ключевых свидетелей по делу Николая Сандакова, которого обвиняют в получении взятки неимущественного характера. Кто им стал — расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Лев Битков.
Заседание в суде Советского района начинается с изменений сведений об обвиняемом. На прошлой неделе бывший
«Обвинение только подтверждение находит в судебном заседании, поскольку свидетель подтвердил факт отсутствия оплаты от Сандакова по договору, который был заключен с ним в декабре 2013 года, как мы знаем со слов Калугина, этот договор был заключен формально. Цена там указана, которая не имела для Калугина значения и была им придумана»
Калугин — учредитель охранного предприятия, еще один свидетель по делу, который был допрошен ранее. Николай Сандаков настаивает на своей невиновности. По версии защиты, бывший замгубернатора исправно платил за охрану своего дома, но деньги ЧОП отправляло в черную кассу, чтобы минимизировать налоги.
«В целом, он подтвердил основные позиции, на которые ссылается сторона защиты. То, что договор об охране заключался и расторгался в общем порядке, то, что денежные средства получались наличными, и их происхождение его не интересовало, то есть оплата
Напомним, бывший
Лев Битков, Владислав Отрыванов.