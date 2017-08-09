В Челябинске состоялось заседание по делу о 30-летней подмене детей в роддоме.

Спустя 30 лет в Челябинске продолжают расследовать драму двух семей, чьи дети поменялись судьбами в родильном доме, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В центральном райсуде сегодня состоялось очередное заседание по этому делу. Во время процесса сторона ответчика потребовала прекратить съемку, сославшись на то, что якобы в ходе заседания может быть раскрыта врачебная тайна, которую нельзя доверять журналистам.

Ни Зоя Туганова, ни ее дочери в суд не явились. Их интересы представлял адвокат. Напомним, спустя долгие годы женщина, которая давно подозревала подмену, наконец-то, нашла кровную дочь в соцсетях. Экспертиза ДНК родство подтвердила. Сейчас в суде женщина пытается добиться компенсации морального вреда — оценила его в 10 миллионов рублей. Ответчиков — сразу несколько: областной перинатальный центр, региональный и федеральный Минздрав. Судебный процесс осложнялся тем, что якобы многие документы давно уничтожены.

«К счастью, у моего доверителя, у Тугановой, сохранились оригиналы документов. Так называемые обменные карты. На сегодняшний день, я полагаю, что суд должен выяснить кто надлежащий ответчик, кто будет возмещать вред, нанесенный работниками лечебного учреждения», — комментирует Андрей Маркин, адвокат Зои Тугановой.

Подать иск о возмещении морального вреда, помимо Зои Тугановой, могут и обе ее дочери. Пока они этого не сделали. Процесс обещает быть длительным. Рассмотрение дела по существу начнется 23 августа.