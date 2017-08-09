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16:06 (мск), источник: Nur.kz

Работница украла у банка 12 миллионов тенге в Актобе

Женщине грозит пять лет тюрьмы.

Источник: Nur.kz

В Актобе менеджер присвоила деньги банка, переведя их на личный счет, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В полицию обратился директор филиала одного из банков города Актобе с заявлением о хищении денег банка. Служба безопасности банка выявила незаконную транзакцию в сумме 12 миллионов тенге, проведенную менеджером бухгалтерского учета и отчетности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана подозреваемая 35-летняя жительница Актобе.

По этим фактам возбужденно уголовное дело по статье 189 ч. 4 УК РК «Приосвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Женщине грозит до до 5 лет лишения свободы. Она отпущена под подписку о невыезде.

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