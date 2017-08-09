Пропавшую школьницу ищут в Азовском районе
Пропавшую несовершеннолетнюю Марину Долгову ищут полицейские в Азовском районе Ростовской области, сообщает
Пропавшую несовершеннолетнюю Марину Долгову ищут полицейские в Азовском районе Ростовской области, сообщает
«Сотрудниками МУ МВД России “Азовский” устанавливается местонахождение Марины Долговой, 2002 года рождения, которая ушла из дома и до настоящего момента не вернулась», — говорится в сообщении.
Приметы школьницы: на вид 16−17 лет, рост 160, среднего телосложения, серые глаза, прямые