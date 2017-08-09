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16:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую школьницу ищут в Азовском районе

Пропавшую несовершеннолетнюю Марину Долгову ищут полицейские в Азовском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

«Сотрудниками МУ МВД России “Азовский” устанавливается местонахождение Марины Долговой, 2002 года рождения, которая ушла из дома и до настоящего момента не вернулась», — говорится в сообщении.

Приметы школьницы: на вид 16−17 лет, рост 160, среднего телосложения, серые глаза, прямые темно-русые волосы. В день исчезновения девушка была одета в черные джинсы с прорезями на коленях, белый короткий топ и темно-синие мокасины. Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863−42) 7−14−20 или 02.

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