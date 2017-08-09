Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве
Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.
Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Дети в Могилеве вынуждены были спасаться на конструкциях детской площадки от стаи диких собак, сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.
Инцидент произошел накануне во дворе одного из домов, расположенных на улице Криулина областного центра.
«Лично наблюдала завтра происходящим. Спасибо неравнодушным прохожим, которые как могли отгоняли собак от детей. Больше всего поразил водитель скорой помощи, который выскочил из машины с
По информации могилевчан, на место ЧП приезжали сотрудники милиции и МЧС, но с животными они ничего сделать не смогли.
Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.