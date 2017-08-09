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16:27 (мск), источник: Sputnik.by

Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве

Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Дети в Могилеве вынуждены были спасаться на конструкциях детской площадки от стаи диких собак, сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Инцидент произошел накануне во дворе одного из домов, расположенных на улице Криулина областного центра.

«Лично наблюдала завтра происходящим. Спасибо неравнодушным прохожим, которые как могли отгоняли собак от детей. Больше всего поразил водитель скорой помощи, который выскочил из машины с чем-то похожим на монтировку и оборонял детей до последнего, пока собаки не отступили», — написала в профильном сообществе одна из жительниц города.

По информации могилевчан, на место ЧП приезжали сотрудники милиции и МЧС, но с животными они ничего сделать не смогли.

Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.

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