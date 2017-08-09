Управление «Татарстан почтасы» обнаружило кражу пенсий в почтовом отделении в Буинском районе

Все денежные средства выплачены клиентам в полном объеме, происшествие не отразилось на почтовом обслуживании населения и организаций. Совершивший правонарушение сотрудник отстранен от работы.

Чтобы минимизировать и исключить подобные случаи злоупотребления служебным положением в филиале принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, предъявляется повышенный спрос за нарушение сотрудниками финансово-хозяйственной дисциплины, проводится контроль за деятельностью персонала, ужесточается система отбора при рассмотрении кандидатов при приеме на работу.