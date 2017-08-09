В Челнах суд приговорил создательницу финансовой пирамиды «Доверие» к 4 годам
(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах
(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах
Напомним, Ахмедянова в течение двух лет, будучи главой ООО «Инвестиционная
В качестве пострадавших по делу проходят 37 человек. Ущерб, причиненный им Ахмедяновой, оценивается в 20,6 млн рублей.
Иски о возмещении 20,6 млн рублей ущерба будут рассмотрены в гражданском порядке, часть обманутых вкладчиков уже имеют на руках исполнительные листы.