В Челнах суд приговорил создательницу финансовой пирамиды «Доверие» к 4 годам

Напомним, Ахмедянова в течение двух лет, будучи главой ООО «Инвестиционная торгово-промышленная компания «Доверие», собирала деньги с вкладчиков, обещая при этом инвестировать их в предприятие, прибыль от деятельности которого должна была принести инвесторам от 24 до 31,5 процента годовых.