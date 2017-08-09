Апелляцию убийц семьи полковника Гошта в Верховном Суде рассмотрят на следующей неделе

Напомним, 22 февраля 2017 г. четырем обвиняемым вынесли приговор: Махмадали Ахмадову и Роману Фаталиеву назначили пожизненное заключение в колонии особого режима, Исламу Бабаеву дали 25 лет колонии строгого режима, а Охрану Зохрабову — 26 лет, при этом первые 10 лет оба проведут в тюрьме.

Все четверо ранее судом присяжных были признаны виновными в расправе над замначальника Штаба ГУ МВД России по Самарской области Андреем Гоштом и пятерыми членами его семьи. В бойне, произошедшей в ночь на 24 апреля 2016 г., выжила лишь семилетняя девочка.