Апелляцию убийц семьи полковника Гошта в Верховном Суде рассмотрят на следующей неделе
В Верховном Суде готовятся рассмотреть апелляцию на приговор по делу об убийстве семьи полковника Гошта.
В Верховном Суде готовятся рассмотреть апелляцию на приговор по делу об убийстве семьи полковника Гошта.
Напомним, 22 февраля 2017 г. четырем обвиняемым вынесли приговор: Махмадали Ахмадову и Роману Фаталиеву назначили пожизненное заключение в колонии особого режима, Исламу Бабаеву дали 25 лет колонии строгого режима, а Охрану Зохрабову — 26 лет, при этом первые 10 лет оба проведут в тюрьме.
Все четверо ранее судом присяжных были признаны виновными в расправе над замначальника Штаба ГУ МВД России по Самарской области Андреем Гоштом и пятерыми членами его семьи. В бойне, произошедшей в ночь на 24 апреля 2016 г., выжила лишь семилетняя девочка.
«Рассмотрение апелляционных жалоб в Верховном Суде назначено на 15 августа, — сообщила адвокат Махмадали Ахмадова Александра Колесникова. — Присяжные вынесли обвинительный вердикт, поэтому мы не можем рассчитывать на оправдание, однако мы просили смягчить наказание и заменить пожизненное заключение более мягким приговором».