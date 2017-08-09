В лобовом столкновении автомобилей под Краснодаром пострадали три человека

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer — мужчина 1986 года рождения — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda 3 под управлением молодого человека 1991 года рождения, сообщает инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.