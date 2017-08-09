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17:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В лобовом столкновении автомобилей под Краснодаром пострадали три человека

9 августа около 13:00 на трассе в сторону станицы Елизаветинской столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer — мужчина 1986 года рождения — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda 3 под управлением молодого человека 1991 года рождения, сообщает инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате столкновения Mazda выбросило на дорожное ограждение, пострадали оба водителя и пассажир Mazda 1989 года рождения.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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